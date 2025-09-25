Horóscopo de Sagitario de hoy: jueves 25 de septiembre de 2025

Deberá aprovechar este período profesional para cosechar todo lo que sembró hace tiempo para su vida. Relájese y disfrute de las ganancias de los proyectos.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el jueves 25 de septiembre

Amor: Explore sin miedo sus deseos, objetivos y fantasías con su alma gemela. Haga lo posible para tener un contacto más cercano en la intimidad.

Riqueza: Aproveche las nuevas posibilidades de ganar dinero que otros pasaron por alto. Anímese y ponga todo en cada uno de los proyectos que emprenda.

Bienestar: En cuanto pueda, relaje las tensiones con alguna actividad. Trate de administrar toda su energía para poder estar integro y vital durante esta jornada.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Deje de cometer siempre el mismo error al desvalorizarse continuamente. Aunque usted no lo vea, sus méritos son muy bien reconocidos por la gente que lo rodea.

Amor: Fíese por lo que quiere y no por lo que piensa, deje atrás las dudas para seguir a su corazón. Acerque más a la persona que lo acompaña hace tiempo.

Riqueza: Hace tiempo que esta pensando en realizarle un reclamo a su superior. Sepa que hoy no es el mejor momento, ya que no que existe un buen clima laboral.

Bienestar: Si se siente presionado anímicamente, debería recurrir a las terapia alternativas florales. Busque información y pruebe el efecto positivo en su vida.

