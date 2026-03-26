Horóscopo de Sagitario de hoy: jueves 26 de marzo de 2026

Aunque le cueste, deberá poner ciertos limites en su vida familiar. Sus seres queridos sabrán entenderlo y la armonía reinará nuevamente en su circulo intimo.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el jueves 26 de marzo

Amor: Dentro del ámbito familiar aparecerán desacuerdos que alteraran la paz hogareña. Lo mejor para este día, será serenarse y pensar con detenimiento antes de actuar.

Riqueza: Si salea hacer las compras al supermercado, recuerde cuidar su bolsillo. Evite caer en la ofertas engañosas y procure no gastar más de lo conveniente.

Bienestar: Por más que se encuentre en su casa, trate de almorzar, merendar y cenar como corresponde. Intente mantener el orden y no descuidar la alimentación.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Intente comentar las ideas con franqueza cuidándose de no herir los sentimientos ajenos. Prepárese, ya que contará con más valentía que la habitual.

Amor: Aprenda a respetar las decisiones que tome su alma gemela. Procure mantenerse más abierto y tranquilo frente a las situaciones que enfrenten.

Riqueza: Prepárese, ya que surgirán cambios inesperados en lo profesional donde deberá buscar una alternativa diferente de trabajo. Piense bien antes de actuar.

Bienestar: Jornada para purificar la mente y abandonar los rencores del pasado que lo persiguen. Distribuya mejor los tiempos o quedará agotado a la tarde.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |