LA NACION

Horóscopo de Sagitario de hoy: jueves 28 de agosto de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del jueves 28 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Sagitario de hoy: jueves 28 de agosto de 2025
Horóscopo de Sagitario de hoy: jueves 28 de agosto de 2025

En esta jornada despertará teniendo una dosis extra de energía, la cual lo ayudará a realizar rápidamente todas sus obligaciones teniendo resultados positivos.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el jueves 28 de agosto

Amor: Si esta en pareja, no dude en decirle todo lo que siente a su amado. Sepa que su poder de seducción aumentará y podrá conquistar sin mucho esfuerzo.

Riqueza: Sepa que deberá escuchar los consejos de sus compañeros, no sea tan terco. De esta forma, obtendrá información muy valiosa para utilizarla en sus nuevos proyectos.

Bienestar: Empiece a hacer lo que sienta sin pensar en los demás, esto lo ayudará a sentirse bien con usted mismo. Recuerde siempre y cuando actúe de buena fe.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Probablemente se sentirá relajado, ya que se ha librado de viejas ataduras y dependencias que siempre lo limitaban cuando debía tomar una determinación.

Amor: Debería prestarle mucha más atención a su alma gemela. En la vida nunca se olvide que uno cosecha lo bueno que siembra día a día. Cambie de actitud.

Riqueza: Procure buscar nuevas oportunidades económicas y así ponerlas en práctica dentro del mercado laboral. Ponga en funcionamiento ese proyecto que tiene en mente.

Bienestar: En este día, suspenda todas las obligaciones indeseables. Momento para que aprenda a disfrutar más de los pequeños placeres que le da la vida.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. Qué significa soñar con una infidelidad
    1

    Qué significa soñar con una infidelidad

  2. Los mejores días para cortarse el pelo en septiembre
    2

    Los mejores días para cortarse el pelo en septiembre en la Argentina, según el calendario lunar 2025

  3. Las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 25 al 31 de agosto
    3

    Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 25 al 31 de agosto

  4. Las predicciones para la semana del 25 al 31 de agosto
    4

    Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 25 al 31 de agosto

Cargando banners ...