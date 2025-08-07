Horóscopo de Sagitario de hoy: jueves 7 de agosto de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 7 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario
- 1 minuto de lectura'
Aprenda a como vivir cada momento con intensidad, ya que le sobrará fuerzas para sortear los obstáculos que se le presenten durante esta jornada.
Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre
Qué le espera a Sagitario el jueves 7 de agosto
Amor: Este preparado, ya que podrían producirse nuevos cambios en el terreno amoroso que serán beneficiosos para la pareja. Afróntelos con paciencia.
Riqueza: Evite los malos entendidos con sus pares y las distracciones en el ambiente laboral durante esta jornada. Si no lo hace, podría surgir algún inconveniente.
Bienestar: Podría sentirse muy agotado, cancele los compromisos laborales y tómese un descanso en esta jornada. No le servirá de nada exigirse de más.
Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer
Mantenga el equilibrio ante las situaciones que enfrente, ya que vivirá un período donde las emociones estarán desordenadas. Piense bien antes de actuar.
Amor: Deje de ser tan reservado y comuníquese más con su enamorado. Intente modificar su personalidad, lo hará sentir mucho mejor en su vida amorosa.
Riqueza: Le resultara fácil llevar a cabo ese proyecto que tiene en sus manos hace días. Reléjese, ya que contará con la ayuda de su familia.
Bienestar: Cuando finalice su trabajo, trate de descansar un poco más para no caer en el stress o busque alguna serie de su agrado para distraerse.
