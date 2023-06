Horóscopo de Sagitario de hoy: jueves 8 de Junio de 2023

Recuerde no dejar para mañana la propuesta que quiere hacerle hoy a esa persona que hace tiempo no ve. Es hora de que empiece a actuar sin demorarse.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el jueves 8 de Junio

Amor: Siempre que pueda, comparta más tiempo con la persona que ama. Entienda que ambos necesitan recuperar la pasión, sane esas viejas heridas del corazón.

Riqueza: Deberá modificar el método de trabajo que utiliza para poder lograr que los objetivos se realicen a corto plazo. Hágalo en estos días y sin dudar.

Bienestar: Deje de dudar y realice una salida nocturna con sus amigos después de la jornada laboral. Organicen entre todos para ir a cenar a algún restaurante.

Semana del 12 al 18 de julio para Sagitario

Sagitario esta semana tendrá la tendencia a aislarse, aunque se encuentre sereno y en equilibrio. Encontrarán un refugio en aquellas personas que lo quieren bien y lo defiendan, algo que está necesitando estos días. En lo laboral, aparecen grandes posibilidades comerciales y financieras, pero para ello debe encaminar sus relaciones laborales. Pero no debe dejarse intimidar: es momento de hacerse valer sus talentos y sus derechos.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Aislarse no le traerá ningún beneficio, así que no permita que su tímidez le gane. No es momento para reprimirse: intente abrirse a los demás.

Amor: Su mundo afectivo le reclama que tome una actitud más comprometida. Deje que la ternura se adueñe de sus actos y verá que el vínculo crecerá.

Riqueza: Vea qué va hacer. Su progreso social y económico le exigirá sacrificios y renunciamientos. Además, es un tiempo oportuno para sondear nuevos territorios monetarios.

Bienestar: Trate de liberarse de los pensamientos. Intente exteriorizar todo lo que se le cruza por la cabeza y no se guarde nada, sino le repercutirá en su salud.

