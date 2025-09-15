Horóscopo de Sagitario de hoy: lunes 15 de septiembre de 2025

Podrá sentir que las cosas no salen como usted las planeo y podría terminar irritado. Deberá moderar su temperamento y verá que de apoco las cosas mejoraran.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el lunes 15 de septiembre

Amor: Debería evitar guiarse por sus impulsos, ya que podría ocasionar una ruptura en su relación amorosa. Intente relajarse y pensar antes de actuar.

Riqueza: Elija el camino exacto donde se encuentran las posibilidades para concretar las nuevas propuestas laborales. Sea constante y obtendrá lo que desea.

Bienestar: Comience alguna actividad aeróbica, así podrá quitarse algunos complejos que no le agradan de su cuerpo. Si quiere también empiece una dieta.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Nunca se olvide que lo primordial para alcanzar todos los objetivos, es estar siempre seguro de los deseos que uno quiere alcanzar. Sea constante.

Amor: Será el momento ideal para encontrar el alma gemela, si esta soltero. En caso que ya la haya encontrado, deberá mejorar el vínculo que tiene.

Riqueza: Tiempo oportuno para volcar todas sus iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos que se avizoran. Este preparado y no deje pasar dicha oportunidad.

Bienestar: Intente planear para el fin de semana un retiro espiritual en familia. Sepa que entre todos encontrarán el verdadero sentido de la vida y volverán reconfortados.

