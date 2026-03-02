Horóscopo de Sagitario de hoy: lunes 2 de marzo de 2026

Avance ya que hoy nada podrá detenerlo, actúe con certeza y así podrá llegar a alcanzar sus metas. Aproveche, ya que tendrá su vitalidad al máximo.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el lunes 2 de marzo

Amor: Durante esta jornada haga lo posible para mantener la armonía y el equilibrio en su vínculo amoroso. Busque la mejor manera para no seguir peleando con su pareja.

Riqueza: Momento para asumir conscientemente su responsabilidad. Seguramente sus pares aceptarán que lidere el grupo laboral pero no se olvide que usted es el líder.

Bienestar: No se sienta derrumbado, ya que por la noche su ánimo mejorará. Decídase y trate de contactar a sus amigos cercanos aunque sea por una videollamada.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Momento para reconsiderarse muchos aspectos de su vida que lo atormentan. No postergue por más tiempo una decisión que determinará su futuro cercano.

Amor: Serán días, donde las relaciones sociales le demandarán mucha más dedicación de la habitual. Prepárese, ya que tendrá demasiadas reuniones para asistir.

Riqueza: Sepa que debe leer detenidamente ese contrato que debe firmar, de lo contrario, podría salir perjudicado sin entender el motivo. No sea arrebatado.

Bienestar: Intente ejercitar de manera prudente. En caso de haber comenzado el gimnasio en estos días, seria bueno que no pretenda exigir a su físico más de lo que puede.

