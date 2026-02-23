Horóscopo de Sagitario de hoy: lunes 23 de febrero de 2026

En este día, sepa que la presencia lunar en oposición podría afectarle su energía natural y se sentirá muy molesto. Cálmese, mañana será un día diferente.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el lunes 23 de febrero

Amor: Trate de dejar a un lado las actitudes egoístas. Si ha iniciado una nueva relación, propóngase compartir más tiempo con su alma gemela. Sea más cariñoso.

Riqueza: Mida cada uno de sus comentario, ya que podría acarrearle algún problema grave con su jefe. Si tiene alguna diferencia con algún compañero, charle con él.

Bienestar: Sera una etapa ideal para tomar las riendas de su animo y dejar de lado la agresividad. Si no cambia, esto podría acarrearle un problema de salud.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Prepárese, ya que sus conocimientos se convertirán en la base para la realización de esos nuevos proyectos. Procure pensar bien antes de realizar algún movimiento.

Amor: Deje de ser tan posesivo, ya que puede ser el punto de conflicto con su pareja. Conversé con ella, aceptando sus criticas e intente cambiar para que las cosas mejoren.

Riqueza: Sea prudente. Un asunto de dinero le exigirá tomar una decisión rápida y contundente que si no lo hace podría afectar de manera negativa a su economía.

Bienestar: Deje de dudar y aproveche sus condiciones para desplegar su veta artística en ese proyecto donde podrá disfrutarlo. Se sorprenderá de los resultados.

