Horóscopo de Sagitario de hoy: lunes 23 de marzo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 23 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario
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Se acerca una etapa para que empiece a tratar de manejar los tiempos con mayor cuidado. De esta forma, nadie le hará algún reclamo innecesario.
Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre
Qué le espera a Sagitario el lunes 23 de marzo
- Amor: Durante esta tarde, sus hijos le demandarán atención. Escúchelos y atiéndalos, entienda que ellos lo necesitan más de lo que usted cree.
- Riqueza: Entienda que mostrándose más original frente a los negocios que emprenda, esto le posibilitará grandes progresos dentro del ámbito laboral.
- Bienestar: Propóngase llamar a cada uno de sus amigos que hace tiempo no ve para organizar una reunión. Intenten conmemorar viejos tiempos todos juntos.
Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer
Comprenda que utilizando pensamientos claros y desapegados, estos le permitirán resolver rápidamente todos los problemas cotidianos que esta teniendo hace días.
- Amor: Mantenga un dialogo activo con su alma gemela, dígale que la necesita mucho y que desea compartir sus emociones. No sea arrogante en el amor.
- Riqueza: Ciclo para dedicarse a comunicar sus ideas y a mostrar lo valioso de si mismo frente a todos sus compañeros y jefes que comparten con usted el proyecto.
- Bienestar: Aunque le cueste, debe comenzar a gobernar sus emociones. Comience a mirar la vida con sencillez y aprenda como disfrutar el momento sin sufrir.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
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