Horóscopo de Sagitario de hoy: lunes 25 de agosto de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 25 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario
- 1 minuto de lectura'
Aunque le cueste, deberá poner ciertos limites en su vida familiar. Sus seres queridos sabrán entenderlo y la armonía reinará nuevamente en su circulo intimo.
Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre
Qué le espera a Sagitario el lunes 25 de agosto
Amor: Dentro del ámbito familiar aparecerán desacuerdos que alteraran la paz hogareña. Lo mejor para este día, será serenarse y pensar con detenimiento antes de actuar.
Riqueza: Si salea hacer las compras al supermercado, recuerde cuidar su bolsillo. Evite caer en la ofertas engañosas y procure no gastar más de lo conveniente.
Bienestar: Por más que se encuentre en su casa, trate de almorzar, merendar y cenar como corresponde. Intente mantener el orden y no descuidar la alimentación.
Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer
Deje de querer controlar todo lo que sucede a su alrededor. Entienda que esa actitud no le es beneficiosa, ya que su entorno podría oponerse.
Amor: Por más que la discusión la haya empezado su alma gemela, evalúe cuanto de culpa tiene y resuelva la situación con su pareja de la mejor manera.
Riqueza: Sea paciente, entienda que debe esperar un tiempo más para desarrollar ese emprendimiento que tiene en mente. Si lo hace ahora, podría salir perjudicado.
Bienestar: Durante las mañanas, intente ejercitar yoga o una buena caminata. Sepa que serán buenas opciones para sentirse plenamente durante la jornada.
