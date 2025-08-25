Horóscopo de Sagitario de hoy: lunes 25 de agosto de 2025

Aunque le cueste, deberá poner ciertos limites en su vida familiar. Sus seres queridos sabrán entenderlo y la armonía reinará nuevamente en su circulo intimo.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el lunes 25 de agosto

Amor: Dentro del ámbito familiar aparecerán desacuerdos que alteraran la paz hogareña. Lo mejor para este día, será serenarse y pensar con detenimiento antes de actuar.

Riqueza: Si salea hacer las compras al supermercado, recuerde cuidar su bolsillo. Evite caer en la ofertas engañosas y procure no gastar más de lo conveniente.

Bienestar: Por más que se encuentre en su casa, trate de almorzar, merendar y cenar como corresponde. Intente mantener el orden y no descuidar la alimentación.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Deje de querer controlar todo lo que sucede a su alrededor. Entienda que esa actitud no le es beneficiosa, ya que su entorno podría oponerse.

Amor: Por más que la discusión la haya empezado su alma gemela, evalúe cuanto de culpa tiene y resuelva la situación con su pareja de la mejor manera.

Riqueza: Sea paciente, entienda que debe esperar un tiempo más para desarrollar ese emprendimiento que tiene en mente. Si lo hace ahora, podría salir perjudicado.

Bienestar: Durante las mañanas, intente ejercitar yoga o una buena caminata. Sepa que serán buenas opciones para sentirse plenamente durante la jornada.

