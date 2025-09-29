Horóscopo de Sagitario de hoy: lunes 29 de septiembre de 2025

Posiblemente alguien lo estará presionando para que tome una decisión. Sea cuidadoso con las respuestas impulsivas, ya que podría arrepentirse.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el lunes 29 de septiembre

Amor: Déjese fluir ya que la Luna en su signo lo ayudará a expresar su sensualidad, sea más atento con su pareja. Procure mostrarse tal cual es.

Riqueza: Evite vacilar y ponga en práctica las ideas sobre los futuros proyectos que tiene en mente. En caso que no pueda tomar la decisión solo, consúltele a ese amigo.

Bienestar: Intente canalizar su lado artístico en alguna actividad que le llene el alma. Pruebe en el mundo de la artes literarias o plásticas sin falta.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Si todo no sale como usted lo esperaba, podría decepcionarse fácilmente. Intente pensar un poco más en los demás y no solo en sus propios deseos.

Amor: Intente mejorar las cosas con su enamorado por más que siga enojado. Trate de consolidar el vínculo y así podrá concretar planes a futuro con su pareja.

Riqueza: Prepárese, ya que aparecerán algunos nuevos compromisos que podrían alterar la rutina laboral. Deberá concentrarse al máximo y ejecutarlos cuanto antes.

Bienestar: Hoy sus nervios podrían jugarle una mala pasada. Busque un centro de salud e intente controlar todos los pensamientos aprendiendo a hacer Yoga.

