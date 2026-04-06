Horóscopo de Sagitario de hoy: lunes 6 de abril de 2026

No dude y confíe en sus amigos. Sepa que ellos sabrán ayudarlo en su futuro y lo apoyaran en todo lo que necesite en su vida. Déjese guiar por ellos.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el lunes 6 de abril

Amor: Momento optimo para que domine sus ansias de autoridad, de lo contrario, podrían surgir discusiones familiares. Antes de decir lo que piensa, vea en que tono o hace.

Riqueza: En poco tiempo, sus superiores reconocerán los meritos y le ofrecerán su más amplia colaboración. Aproveche esta situación para hacer alguna pedido.

Bienestar: Deje de postergar el cuidado de su salud y evite los excesos. Aproveche la tarde para hacer ejercicios y así podrá combatir la ansiedad que tiene.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Sepa que si sigue mostrándose impulsivo e impaciente, no logrará resolver todos los temas en un solo día. Baje los niveles de ansiedad y todo se acomodará.

Amor: Intente descubrir sus propios errores y reparar las equivocaciones que tuvo. Trate de no enojarse con su pareja, ya que usted fue el culpable.

Riqueza: No dude y asista a la reunión, evite discutir con sus colegas. Comprenda que cada uno puede dar su punto de vista y entre todos llegar a una buena conclusión.

Bienestar: Admita sus limites físicos y tome las precauciones para no salir perjudicado. Recuerde que su cuerpo es la herramienta para concretar sus fines.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |