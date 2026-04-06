Horóscopo de Sagitario de hoy: lunes 6 de abril de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 6 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario
- 1 minuto de lectura'
No dude y confíe en sus amigos. Sepa que ellos sabrán ayudarlo en su futuro y lo apoyaran en todo lo que necesite en su vida. Déjese guiar por ellos.
Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre
Qué le espera a Sagitario el lunes 6 de abril
- Amor: Momento optimo para que domine sus ansias de autoridad, de lo contrario, podrían surgir discusiones familiares. Antes de decir lo que piensa, vea en que tono o hace.
- Riqueza: En poco tiempo, sus superiores reconocerán los meritos y le ofrecerán su más amplia colaboración. Aproveche esta situación para hacer alguna pedido.
- Bienestar: Deje de postergar el cuidado de su salud y evite los excesos. Aproveche la tarde para hacer ejercicios y así podrá combatir la ansiedad que tiene.
Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer
Sepa que si sigue mostrándose impulsivo e impaciente, no logrará resolver todos los temas en un solo día. Baje los niveles de ansiedad y todo se acomodará.
- Amor: Intente descubrir sus propios errores y reparar las equivocaciones que tuvo. Trate de no enojarse con su pareja, ya que usted fue el culpable.
- Riqueza: No dude y asista a la reunión, evite discutir con sus colegas. Comprenda que cada uno puede dar su punto de vista y entre todos llegar a una buena conclusión.
- Bienestar: Admita sus limites físicos y tome las precauciones para no salir perjudicado. Recuerde que su cuerpo es la herramienta para concretar sus fines.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
Más leídas de Horóscopo
- 1
Cuáles son los signos del Zodíaco más apáticos
- 2
Los mejores días para cortarse el pelo en abril en la Argentina, según el calendario lunar 2026
- 3
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 30 de marzo al 5 de abril
- 4
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 6 al 12 de abril