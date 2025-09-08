Horóscopo de Sagitario de hoy: lunes 8 de septiembre de 2025

Hoy su vitalidad será contagiosa, intente aprovecharla con su gente para poder realizar todas las tareas que vienen postergando hace días por falta de tiempo.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el lunes 8 de septiembre

Amor: Procure examinar mejor los vínculos con sus seres queridos. Puede llegar a ser posible que algunos deban finalizar y otros intensificarse mucho más.

Riqueza: En el momento en que haga las compras, trate de no elegir lo más económico por ahorrase unos pesos. Entienda que lo barato muchas veces sale caro.

Bienestar: Sera un buen momento para eliminar los malos hábitos alimenticios que adquirió en este ultimo tiempo. Revise mejor su dieta e incorpore cambios positivos.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Tal vez, se sienta un tanto descolocado frente a esas situaciones que vivió días atrás, donde removió ciertos miedos internos del pasado. Relájese.

Amor: Evite comparar a su pareja con relaciones pasadas, de esta forma, jamás logrará formar una relación sólida. Acepte a su alma gemela tal cual es.

Riqueza: Si esta en búsqueda de algún empleo, aunque no sea de su agrado hoy lo conseguirá. No es momento para rechazarlo, ya que lo ayudará a pagar sus deudas.

Bienestar: Se sentirá desilusionado por sus amigos, ya que siente que no lo toman en consideración como se merece. Disminuya la irritabilidad y rigidez en la comunicación con su circulo intimo.

