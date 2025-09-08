Horóscopo de Sagitario de hoy: lunes 8 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 8 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario
Hoy su vitalidad será contagiosa, intente aprovecharla con su gente para poder realizar todas las tareas que vienen postergando hace días por falta de tiempo.
Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre
Qué le espera a Sagitario el lunes 8 de septiembre
Amor: Procure examinar mejor los vínculos con sus seres queridos. Puede llegar a ser posible que algunos deban finalizar y otros intensificarse mucho más.
Riqueza: En el momento en que haga las compras, trate de no elegir lo más económico por ahorrase unos pesos. Entienda que lo barato muchas veces sale caro.
Bienestar: Sera un buen momento para eliminar los malos hábitos alimenticios que adquirió en este ultimo tiempo. Revise mejor su dieta e incorpore cambios positivos.
Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer
Tal vez, se sienta un tanto descolocado frente a esas situaciones que vivió días atrás, donde removió ciertos miedos internos del pasado. Relájese.
Amor: Evite comparar a su pareja con relaciones pasadas, de esta forma, jamás logrará formar una relación sólida. Acepte a su alma gemela tal cual es.
Riqueza: Si esta en búsqueda de algún empleo, aunque no sea de su agrado hoy lo conseguirá. No es momento para rechazarlo, ya que lo ayudará a pagar sus deudas.
Bienestar: Se sentirá desilusionado por sus amigos, ya que siente que no lo toman en consideración como se merece. Disminuya la irritabilidad y rigidez en la comunicación con su circulo intimo.
