Horóscopo de Sagitario de hoy: lunes 9 de marzo de 2026

Aproveche, ya que será jornada donde podrá exponer su vitalidad e inteligencia en todo lo que emprenda. No dude y ponga en marcha esos proyectos postergados.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el lunes 9 de marzo

Amor: Siempre que pueda, comparta más tiempo con la persona que ama. Entienda que ambos necesitan recuperar la pasión, sane esas viejas heridas del corazón.

Riqueza: Deberá modificar el método de trabajo que utiliza para poder lograr que los objetivos se realicen a corto plazo. Hágalo en estos días y sin dudar.

Bienestar: Deje de dudar y realice una salida nocturna con sus amigos después de la jornada laboral. Organicen entre todos para ir a cenar a algún restaurante.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Este preparado, ya que hoy recibirá un juicio de alguien no muy cercano pero que lo llevará a replantearse algunas situaciones centrales de su vida.

Amor: Deje de reprimir su cariño y trate de disfrutar más de la calidez de su familia cuando los tiene cerca. De esta forma, podrá generar alegría en la relación familiar.

Riqueza: En estos días, los inconvenientes monetarios le reclamarán toda su atención. Sepa que no debe dejar pasar el momento y resolverlo hoy cuanto antes.

Bienestar: Hágase un tiempo moviendo a un lado las preocupaciones y busque disfrutar de la tarde junto a sus amigos. Vayan a tomar un café al bar que tanto le gusta.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |