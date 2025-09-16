Horóscopo de Sagitario de hoy: martes 16 de septiembre de 2025

Sepa que de ahora en más, su futuro solo dependerá de usted solo. Entienda que ya está capacitado para tomar sus propias decisiones y realizar los planes deseados.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el martes 16 de septiembre

Amor: Deje de ser tan hosco y austero en su vida amorosa. Prepare una rica cena o pida un delivery de la comida que más le gusta a su pareja.

Riqueza: Evite ser una persona morosa, intente saldar sin falta sus deudas. Solucione sin demora todos los tramites pendientes que tiene hace semanas atrás.

Bienestar: Entienda que el yoga, lo beneficiará a mantener su alma equilibrada. Busque por web e inscríbase cuanto antes para ejercitarla de manera on line.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Podrá sentir que las cosas no salen como usted las planeo y podría terminar irritado. Deberá moderar su temperamento y verá que de apoco las cosas mejoraran.

Amor: Debería evitar guiarse por sus impulsos, ya que podría ocasionar una ruptura en su relación amorosa. Intente relajarse y pensar antes de actuar.

Riqueza: Elija el camino exacto donde se encuentran las posibilidades para concretar las nuevas propuestas laborales. Sea constante y obtendrá lo que desea.

Bienestar: Comience alguna actividad aeróbica, así podrá quitarse algunos complejos que no le agradan de su cuerpo. Si quiere también empiece una dieta.

