Horóscopo de Sagitario de hoy: martes 24 de febrero de 2026

Trate de minimizar los problemas, no todo es tan dramático como parece y como usted lo cree. Tenga paciencia que pronto podrá olvidar esas preocupaciones.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el martes 24 de febrero

Amor: Valore a su alma gemela. Trate de analizar sus sentimientos y abandone los arrebatos negativos que últimamente esta teniendo en su relación amorosa.

Riqueza: Revise las cuentas y ordene los compromisos de pago. Mantenga su economía bajo control, de lo contrario, podrá endeudarse como el mes pasado.

Bienestar: Disminuya el consumo de carnes y dulces en exceso. Haga un cambio en su alimentación y en poco tiempo podrá ver los beneficios de lo saludable.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

En este día, sepa que la presencia lunar en oposición podría afectarle su energía natural y se sentirá muy molesto. Cálmese, mañana será un día diferente.

Amor: Trate de dejar a un lado las actitudes egoístas. Si ha iniciado una nueva relación, propóngase compartir más tiempo con su alma gemela. Sea más cariñoso.

Riqueza: Mida cada uno de sus comentario, ya que podría acarrearle algún problema grave con su jefe. Si tiene alguna diferencia con algún compañero, charle con él.

Bienestar: Sera una etapa ideal para tomar las riendas de su animo y dejar de lado la agresividad. Si no cambia, esto podría acarrearle un problema de salud.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |