Horóscopo de Sagitario de hoy: martes 26 de agosto de 2025

Empiece confiar más en usted, de lo contrario, los esfuerzos y metas se verán limitados por la inseguridad que lo invade naturalmente en su vida.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el martes 26 de agosto

Amor: Hoy su alma gemela se sentirá encantada con usted y sepa que no podrá liberarse de su magnetismo. Aproveche para proponerle eso que tanto desea.

Riqueza: Si alguna persona se acerca usted a pedirle un consejo bríndele su ayuda sin pedirle nada a cambio, ya que en otro momento usted podría necesitar de su ayuda.

Bienestar: Haga posible por sostener su energía vital, así podrá enfrentar esos nuevos desafíos sin ningún inconveniente. Evite caer en el agotamiento intelectual.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Aunque le cueste, deberá poner ciertos limites en su vida familiar. Sus seres queridos sabrán entenderlo y la armonía reinará nuevamente en su circulo intimo.

Amor: Dentro del ámbito familiar aparecerán desacuerdos que alteraran la paz hogareña. Lo mejor para este día, será serenarse y pensar con detenimiento antes de actuar.

Riqueza: Si salea hacer las compras al supermercado, recuerde cuidar su bolsillo. Evite caer en la ofertas engañosas y procure no gastar más de lo conveniente.

Bienestar: Por más que se encuentre en su casa, trate de almorzar, merendar y cenar como corresponde. Intente mantener el orden y no descuidar la alimentación.

