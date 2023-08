Horóscopo de Sagitario de hoy: miércoles 2 de Agosto de 2023

En esta jornada deberá encontrar el equilibrio en su vida. Antes que nada, sepa que deberá determinar cuales son las prioridades y lo más importante para usted.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el miércoles 2 de Agosto

Amor: No permita que los celos ajenos le traigan complicaciones a su relación amorosa. Si existe algún problema con su alma gemela, háblelo directamente con ella.

Riqueza: Tiempo oportuno para volcar todas sus iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos que se avizoran. Esté preparado y no deje pasar dicha oportunidad.

Bienestar: No lo dude y cómprese aquellos productos de cuidado personal que tanto quiere y no lo hace para no gastar. Comprenda que el amor propio es muy importante.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Si bien usted ya sabe que le cuesta, deberá aceptar con paciencia lo que está viviendo y elaborar un nuevo plan para alcanzar sus objetivos. No se rinda.

Amor: Aunque le duela el corazón, revea si debe volver con ese amor del pasado. Sepa que tarde o temprano podría descubrir algo que no imaginaba volver a vivir.

Riqueza: Ponga toda su atención en el objetivo que se propuso y así podrá concretarlo. Intente emprender de a un proyecto por vez y no sea impaciente.

Bienestar: Cambie de actitud con la gente con la que que se relaciona todos los días. Intente mantener conversaciones con sus allegados y no permita que el silencio se adueñe de usted.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

LA NACION