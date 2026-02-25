Horóscopo de Sagitario de hoy: miércoles 25 de febrero de 2026

No permita que sus pensamientos solo giren en torno a lo material. Tendría que valorar más el cariño que da y el afecto que recibe de la gente que lo quiere.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el miércoles 25 de febrero

Amor: Cuando mantenga un dialogo con su enamorado, trate de manejar las palabras y de no irritarse. Sepa que sus opiniones podrían lastimarlo y alejarlo de usted.

Riqueza: En su trabajo le espera una reunión muy complicada. Relájese, ya que su capacidad y espontaneidad le harán enfrentar cualquier desafío con mucho éxito.

Bienestar: Muchas de las situaciones que transite en este día podrían desequilibrarlo anímicamente y físicamente. Préstele una debida atención a su sistema nervioso.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Trate de minimizar los problemas, no todo es tan dramático como parece y como usted lo cree. Tenga paciencia que pronto podrá olvidar esas preocupaciones.

Amor: Valore a su alma gemela. Trate de analizar sus sentimientos y abandone los arrebatos negativos que últimamente esta teniendo en su relación amorosa.

Riqueza: Revise las cuentas y ordene los compromisos de pago. Mantenga su economía bajo control, de lo contrario, podrá endeudarse como el mes pasado.

Bienestar: Disminuya el consumo de carnes y dulces en exceso. Haga un cambio en su alimentación y en poco tiempo podrá ver los beneficios de lo saludable.

