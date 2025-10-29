Horóscopo de Sagitario de hoy: miércoles 29 de octubre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 29 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario
Si todo no sale como usted lo esperaba, podría decepcionarse fácilmente. Intente pensar un poco más en los demás y no solo en sus propios deseos.
Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre
Qué le espera a Sagitario el miércoles 29 de octubre
Amor: Intente mejorar las cosas con su enamorado por más que siga enojado. Trate de consolidar el vínculo y así podrá concretar planes a futuro con su pareja.
Riqueza: Prepárese, ya que aparecerán algunos nuevos compromisos que podrían alterar la rutina laboral. Deberá concentrarse al máximo y ejecutarlos cuanto antes.
Bienestar: Hoy sus nervios podrían jugarle una mala pasada. Busque un centro de salud e intente controlar todos los pensamientos aprendiendo a hacer Yoga por la web.
Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer
Hoy tendrá la oportunidad para dar forma a esos nuevos proyectos y dejar en firme las pautas a las que se tendrá que ajustar su entorno de ahora en más.
Amor: Momento para dejar atrás las dudas para seguir su corazón. Intente guiarse por lo que quiere y no por lo que piensa. Deje de ser tan racional en el amor.
Riqueza: Administre mejor sus cuentas y así podrá comprobar si no esta gastando más de lo que puede. Si se le dificulta, busque ayuda de alguien que entienda del tema.
Bienestar: Si tiene el día libre, evite permanecer encerrado en su hogar y aislado del mundo. Procure salir a caminar al aire libre y tomar un poco del sol.
