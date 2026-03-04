Horóscopo de Sagitario de hoy: miércoles 4 de marzo de 2026

Seria bueno que deje de decidir por los demás sin que ellos se lo pidan. Intente averiguar lo que los otros desean antes de imponer sus criterios.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el miércoles 4 de marzo

Amor: Por más que se sienta triste a causa de la separación con su enamorado, evite caer en la depresión. Usted sabe que la relación ya no iba a mejorar.

Riqueza: Si esta a punto de comprar algún bien personal, este preparado ya que existirá una buena oportunidad para hacerlo. Fíjese si es lo que realmente busca.

Bienestar: Disminuya las tensiones, de lo contrario, podría repercutir en dolores de cabeza. Busque alguna actividad que lo distienda, evite medicarse.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Quite los viejos pensamientos y costumbres vividas. Comprenda que en la vida no hay que quedarse solo con el pasado, al contrario, debe aprender de las nuevas experiencias.

Amor: Transitará una jornada donde los astros y el amor jugará de su lado en todo lo que emprenda. Redoble la apuesta y disfrutará sin escrúpulos.

Riqueza: Después de tanta espera, una persona le devolverá ese dinero que le presto y podrá quitarse muchas de las deudas que lo tenían agobiado hace meses.

Bienestar: Deje de quejarse que se siente mal y empiece una dieta libre en grasas. Pronto conseguirá un excelente estado físico y dejará de sufrir su hígado.

