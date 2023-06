Horóscopo de Sagitario de hoy: miércoles 7 de Junio de 2023

Aislarse no le traerá ningún beneficio, así que no permita que su tímidez le gane. No es momento para reprimirse: intente abrirse a los demás.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el miércoles 7 de Junio

Amor: Su mundo afectivo le reclama que tome una actitud más comprometida. Deje que la ternura se adueñe de sus actos y verá que el vínculo crecerá.

Riqueza: Vea qué va hacer. Su progreso social y económico le exigirá sacrificios y renunciamientos. Además, es un tiempo oportuno para sondear nuevos territorios monetarios.

Bienestar: Trate de liberarse de los pensamientos. Intente exteriorizar todo lo que se le cruza por la cabeza y no se guarde nada, sino le repercutirá en su salud.

Semana del 12 al 18 de julio para Sagitario

Sagitario esta semana tendrá la tendencia a aislarse, aunque se encuentre sereno y en equilibrio. Encontrarán un refugio en aquellas personas que lo quieren bien y lo defiendan, algo que está necesitando estos días. En lo laboral, aparecen grandes posibilidades comerciales y financieras, pero para ello debe encaminar sus relaciones laborales. Pero no debe dejarse intimidar: es momento de hacerse valer sus talentos y sus derechos.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Prepárese, ya que transitará un día muy complicado. No se involucre en discusiones inútiles y espere a que pase la tormenta para poder dar su opinión.

Amor: En cualquier momento, su alma gemela le reclamará atención. Renueve el entusiasmo y la pasión con una iniciativa que la sorprenda por completo.

Riqueza: No desespere, pero seguramente alguien pretenderá frenar su crecimiento laboral. A pesar de todo, podrá superar sin ningún problema los obstáculos que se interpongan.

Bienestar: Si le ha salido mal el chequeo médico que se ha hecho, es el momento justo para cortar con el sedentarismo en su vida. Realice alguna actividad física.

