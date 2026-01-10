LA NACION

Horóscopo de Sagitario de hoy: sábado 10 de enero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del sábado 10 de enero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Sagitario de hoy: sábado 10 de enero de 2026
Horóscopo de Sagitario de hoy: sábado 10 de enero de 2026

Durante esta jornada, sepa que necesitará organizar bien los tiempos para que ningún compromiso quede sin ser atendido. Sea más responsable con las obligaciones.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el sábado 10 de enero

Amor: Transitará por una etapa de conquista. Sepa que el amor le propondrá una día muy especial sin restricciones. Aprovéchelo al máximo y sin perjuicios.

Riqueza: Ordene mejor las ideas y reflexione sobre la realidad que esta viviendo en este momento, esto lo ayudará a tener un mejor desempeño profesional.

Bienestar: Intente tomar distancia de las discusiones ajenas que surjan alrededor suyo. Trate de alejarse de los problemas que no lo involucran directamente a usted.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

No dude en agasajar a los que aprecia de la manera que desee. Siempre su espíritu servicial lo convirtió en un gran anfitrión e hizo que la gente lo valore.

Amor: Intente ser un poco egoísta en su vida y piense en usted mismo. Deje de poner toda su energía en esas personas que no merecen la pena y le hacen mal.

Riqueza: Evite embarcarse en créditos sin antes tener el aval necesario, sepa que puede llegar a ser riesgoso para su economía. Procure no endeudarse.

Bienestar: Debería aprender a cuidar su salud. Intente alivianar la ansiedad poniéndole límites a su adrenalina, caso contrario, terminará con un brote de stress.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. Las predicciones para la semana del 5 al 11 de enero
    1

    Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 5 al 11 de enero

  2. ¿Qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 9 de enero?
    2

    Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 9 de enero?

  3. Las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 5 al 11 de enero
    3

    Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 5 al 11 de enero

  4. Así le irá cada signo del Zodíaco en el amor durante enero
    4

    Así le irá cada signo del Zodíaco en el amor durante enero

Cargando banners ...