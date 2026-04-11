Horóscopo de Sagitario de hoy: sábado 11 de abril de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 11 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario
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Momento para que vea con quien se rodea. Sepa que podrían acercarse a usted personas poco creíbles que atenten contra sus ideas y pensamientos.
Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre
Qué le espera a Sagitario el sábado 11 de abril
- Amor: Sepa que vivirá una jornada bastante inestable en el seno familiar con algún miembro cercano. Habrán muchos desacuerdos y no llegaran a entenderse.
- Riqueza: Aproveche, ya que será una jornada donde podrá cumplir con todas las obligaciones laborales que tiene pendiente. No pierda tiempo en pequeñeces.
- Bienestar: Comience la jornada con alegría, sonría un poco más en su vida. Esto lo ayudara a modificar su humor y el de la gente que lo acompaña todos los días.
Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer
Cuando deba dar una opinión de alguna persona, trate de censurar menos y no juzgar a los demás sin conocerlos. Abandone esa posición autoritaria que tiene.
- Amor: Evite postergar por nada en el mundo ese encuentro romántico que ya tiene programado hace días. Disfrute un poco del amor y descomprímase de las responsabilidades.
- Riqueza: Sentirá la necesidad de cumplir con todas sus obligaciones de manera placentera en el ámbito laboral, ya que hace días su jefe le reclamo el incumplimiento de sus tareas.
- Bienestar: Podrá sentirse despreciado por sus amigos, ya que usted nota que no lo toman en consideración como se merece. Trate de charlar con ellos y todo mejorará.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |