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Horóscopo de Sagitario de hoy: sábado 11 de abril de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del sábado 11 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Sagitario de hoy: sábado 11 de abril de 2026
Horóscopo de Sagitario de hoy: sábado 11 de abril de 2026

Momento para que vea con quien se rodea. Sepa que podrían acercarse a usted personas poco creíbles que atenten contra sus ideas y pensamientos.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el sábado 11 de abril

  • Amor: Sepa que vivirá una jornada bastante inestable en el seno familiar con algún miembro cercano. Habrán muchos desacuerdos y no llegaran a entenderse.
  • Riqueza: Aproveche, ya que será una jornada donde podrá cumplir con todas las obligaciones laborales que tiene pendiente. No pierda tiempo en pequeñeces.
  • Bienestar: Comience la jornada con alegría, sonría un poco más en su vida. Esto lo ayudara a modificar su humor y el de la gente que lo acompaña todos los días.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Cuando deba dar una opinión de alguna persona, trate de censurar menos y no juzgar a los demás sin conocerlos. Abandone esa posición autoritaria que tiene.

  • Amor: Evite postergar por nada en el mundo ese encuentro romántico que ya tiene programado hace días. Disfrute un poco del amor y descomprímase de las responsabilidades.
  • Riqueza: Sentirá la necesidad de cumplir con todas sus obligaciones de manera placentera en el ámbito laboral, ya que hace días su jefe le reclamo el incumplimiento de sus tareas.
  • Bienestar: Podrá sentirse despreciado por sus amigos, ya que usted nota que no lo toman en consideración como se merece. Trate de charlar con ellos y todo mejorará.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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