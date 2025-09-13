Horóscopo de Sagitario de hoy: sábado 13 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 13 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario
Sepa que deberá desarrollar su fuerza de espíritu y recargar al máximo el aura para los tiempos buenos que se acercan. Prepárese pata disfrutar.
Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre
Qué le espera a Sagitario el sábado 13 de septiembre
Amor: Momento para conservar la armonía con su alma gemela. No deje que los celos alimenten sus deseos de venganza, deje de ver fantasmas donde no los hay.
Riqueza: Tome conciencia que si no ajusta cuanto antes su presupuesto, mucha de las deudas que tiene podrían crecer. Deje de ser moroso y póngase al día con el pago.
Bienestar: No dude y emplee la aromaterapia para hacer una limpieza energética en su casa. Intente renovar las energías estancadas y negativas en su hogar.
Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer
Al fin encontrará el camino para cambiar su estilo de vida y lo haga sentir maravillosamente en todo lo que emprenda. No tenga miedo y hágalo.
Amor: No se asuste si los sentimientos no están en la misma dirección que sus pensamientos. Entienda que esta transitando un momento complicado con su alma gemela.
Riqueza: Procure valorar el trabajo que tiene y cumpla con todas las obligaciones. Evite que su jefe le llame la atención por su falta de profesionalismo.
Bienestar: Será un día, donde recuperará la sonrisa que había perdido y logrará que todo se adapte a sus deseos. Relájese y comparta su felicidad con los demás.
