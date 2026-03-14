Horóscopo de Sagitario de hoy: sábado 14 de marzo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 14 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario
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Transitará una jornada donde se reencontrará con su natural entusiasmo. Prepárese, ya que será una etapa optima para tomar decisiones importantes.
Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre
Qué le espera a Sagitario el sábado 14 de marzo
Amor: Mientras utilice una actitud serena y compasiva podrá superar cualquier conflicto amoroso. Intente complacer a su alma gemela en todo lo que pueda.
Riqueza: Seria bueno que flexibilice el método en sus negocios y se replantee nuevas metas. Cambie de dirección y pronto recogerá las satisfacciones de su trabajo.
Bienestar: No se sugestione, si es necesario pida disculpas y reconozca sus errores. Sepa que podría equivocarse, ya que estará propenso a las sospechas.
Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer
Despreocúpese, ya que su capacidad para tomar decisiones se combinará con la sensibilidad e intuición. Gracias a estas, decidirá de manera correcta.
Amor: Procure no confundir amores con amoríos, entienda que es una persona madura. Sepa que será usted quien elija la opción y el resultado de lo quiere.
Riqueza: Deje de dudar y hoy mismos tome esas decisiones importantes. Aproveche esta jornada ya que dispondrá de todos los requisitos para triunfar en lo que se proponga.
Bienestar: Si todo lo que comienza se desmorona sin saber porque. Intente revitalizar la energía y su organismo, de lo contrario, no podrá emprender cosas nuevas.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |