Horóscopo de Sagitario de hoy: sábado 21 de febrero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 21 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario
- 1 minuto de lectura'
Verá que en poco tiempo, alcanzará el éxito como consecuencia del esfuerzo y empeño que ha puesto en todos sus objetivos profesionales y personales.
Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre
Qué le espera a Sagitario el sábado 21 de febrero
Amor: Por más que las exigencias de su enamorado lo lleguen a desbordar, manéjese con suavidad en su vínculo. Caso contrario, podría herir los sentimientos de su pareja.
Riqueza: Seguramente, no esté transitando una buena situación económica. Intente tranquilizarse y verá que pronto las soluciones aparecerán sin tener que buscarlas.
Bienestar: Opte por una dieta apropiada y baja en sodio donde lo alejará del peligro de la hipertensión arterial y evitará la retención de líquidos en su cuerpo.
Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer
Entienda que deberá tomar distancia de aquellas situaciones o momentos que le modifican su buen animo. No gaste energías de manera inútilmente.
Amor: Intente ser más cuidadoso con las palabras que utiliza cuando intenta entablar una conversación con su enamorado. No ofenda la susceptibilidad de su pareja.
Riqueza: Procure ser más organizado con su presupuesto diario. Sepa que el desorden y los gastos innecesarios en su economía deben quedar en el olvido. Ahorre.
Bienestar: Si tiene deseos de retomar alguna actividad artística que hace mucho abandono por falta de tiempo, no dude en hacerlo hoy. Vaya e inscríbase de nuevo.
