Horóscopo de Sagitario de hoy: sábado 21 de marzo de 2026

Seguramente en esta jornada, se cruce con gente un poco agresiva. Despreocúpese, porque muchas de las ironías y las críticas que le hagan lo tendrán sin cuidado.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el sábado 21 de marzo

Amor: Sepa que su enamorado le exigirá mayores demostraciones de afecto, inténtelo por el bien de ambos. Trate de ser más cariñoso en la relación amorosa.

Riqueza: No permita que nadie se oponga en sus proyectos, por más que sea su pareja. Aproveche esa posibilidad, de lo contrario, podría perderse una buena oportunidad.

Bienestar: Tiempo para que pruebe cosas nuevas, realice algo que lo haga sentir bien. Necesitará transformar su enojo en una actividad productiva, prueba con el arte.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Momento para que vea con quien se rodea. Sepa que podrían acercarse a usted personas poco creíbles que atenten contra sus ideas y pensamientos.

Amor: Sepa que vivirá una jornada bastante inestable en el seno familiar con algún miembro cercano. Habrán muchos desacuerdos y no llegaran a entenderse.

Riqueza: Aproveche, ya que será una jornada donde podrá cumplir con todas las obligaciones laborales que tiene pendiente. No pierda tiempo en pequeñeces.

Bienestar: Comience la jornada con alegría, sonría un poco más en su vida. Esto lo ayudara a modificar su humor y el de la gente que lo acompaña todos los días.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |