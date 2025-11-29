Horóscopo de Sagitario de hoy: sábado 29 de noviembre de 2025

Prepárese, ya que transitará un día muy complicado. No se involucre en discusiones inútiles y espere a que pase la tormenta para poder dar su opinión.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el sábado 29 de noviembre

Amor: Sepa que cualquier momento su alma gemela le reclamará atención. Renueve el entusiasmo y la pasión con una iniciativa que la sorprenda por completo.

Riqueza: No desespere, pero seguramente alguien pretenderá frenar su crecimiento laboral. A pesar de todo, podrá superar sin ningún problema los obstáculos que se interpongan.

Bienestar: Si le ha salido mal el chequeo medico que se ha hecho, es el momento justo para cortar con el sedentarismo en su vida. Realice algunos cambios en la rutina.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Entienda que antes de establecer cualquiera de los objetivos que tiene para su futuro, debe determinar las pautas concretas sabiendo con claridad los contras.

Amor: Si el amor toca a su puerta, préstele más atención. Deje de inhibirse en la intimidad y demuestre su poder de seducción con la persona que conozca.

Riqueza: Período favorable para terminar con los temas legales y burocráticos. Evite dar tantas vueltas y finalice los tramites que tiene pendientes hace meses.

Bienestar: Esta mañana, antes de ingresar a su trabajo intente distraerse mirando algunas vidrieras o tomando un café en algún bar junto a un compañero de trabajo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |