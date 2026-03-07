Horóscopo de Sagitario de hoy: sábado 7 de marzo de 2026

La Luna en su signo, le dará el dinamismo que tanto ha estado necesitando. No se olvide que debe reflexionar acerca de sus objetivos antes de actuar.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el sábado 7 de marzo

Amor: Abandone los celos y comience a confiar en la persona que tanto ama. No crea que todas la personas son iguales, caso contrario, nunca podrá estar en pareja.

Riqueza: Si esta buscando trabajo hace tiempo, será una jornada donde contará con una amplia oferta. Aunque no sea lo que esta buscando intente probando otro rubro.

Bienestar: Jornada oportuna para asistir y distenderse en el espectáculos artísticos que hará su hijo. Evite ausentarse, ya que lo disfrutará demasiado.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Este preparado, ya que resurgirá la fuerza en su personalidad y se sentirá mas vital. Así, podrá eliminar los sentimientos negativos que ahondan en su interior.

Amor: Si esta en pareja, no dude en decirle todo lo que siente a su amado. Sepa que su poder de seducción aumentará y podrá conquistar sin mucho esfuerzo.

Riqueza: Podrá concluir con esos objetivos que por falta de tiempo no pudo alcanzar, ya que contará con la ayuda de alguien muy cercano y muy responsable.

Bienestar: Apártese de ciertas situaciones donde pueda surgir discusiones con muchas de las personas que le tienen aprecio. No se enfrente sin razón con los demás.

