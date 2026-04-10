Horóscopo de Sagitario de hoy: viernes 10 de abril de 2026

Cuando deba dar una opinión de alguna persona, trate de censurar menos y no juzgar a los demás sin conocerlos. Abandone esa posición autoritaria que tiene.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el viernes 10 de abril

Amor: Evite postergar por nada en el mundo ese encuentro romántico que ya tiene programado hace días. Disfrute un poco del amor y descomprímase de las responsabilidades.

Riqueza: Sentirá la necesidad de cumplir con todas sus obligaciones de manera placentera en el ámbito laboral, ya que hace días su jefe le reclamo el incumplimiento de sus tareas.

Bienestar: Podrá sentirse despreciado por sus amigos, ya que usted nota que no lo toman en consideración como se merece. Trate de charlar con ellos y todo mejorará.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Atravesará algunos momentos donde la intranquilidad podría arrebatarle muchos de los éxitos que le ha costado demasiado trabajo conseguir. Evite que suceda.

Amor: Trate de armonizar los sentimientos con la mente y así disfrutará de los buenos momentos junto a su enamorado. Verá que disfrutaran plenamente.

Riqueza: Sepa que la intuición le hará destacar su creatividad y su la vez lo ayudará a obtener la meta que se propuso hace tiempo y que no pudo lograr.

Bienestar: Después de tanto sufrimiento, alcanzará la paz que su mente y espíritu necesita hace tiempo, gracias a los cursos de meditación que comenzó días atrás.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |