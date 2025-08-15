Horóscopo de Sagitario de hoy: viernes 15 de agosto de 2025

No es momento para detenerse. Prepárese, ya que se sentirá pleno de vitalidad y confianza, todo lo que emprenda en esta jornada tendrá un final exitoso.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el viernes 15 de agosto

Amor: Intente comentarle con honestidad lo que le molesta a usted de su pareja, así podrá generar un crecimiento positivo en la relación amorosa. Trabajen juntos para lograrlo.

Riqueza: Si lo que busca es asegurarse el éxito en el plano profesional, primero debe armar bien su propuesta para luego ponerla en practica. No actúe sin pensar.

Bienestar: No desperdicie su energía actuando impulsivamente sin medir las consecuencias. Disminuya las tensiones, de lo contrario, podría repercutir en dolores de cabeza.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Por más que sea una mañana complicada, las cosas irán saliendo mientras que trascurra la jornada. Relájese, ya que encontrará la solución a cada una de ellas.

Amor: Domine su vocabulario, una palabra inoportuna podría provocar una discusión inesperada con su pareja. Intente ser más medido cuando se comunique.

Riqueza: Aunque no se sienta seguro, acepte el cargo que le ofrecen en su empresa. Usted es una persona capaz y si lo eligieron es porque esta preparado para ejercerlo.

Bienestar: Etapa ideal para que se conecte con su inconsciente y empiece a confiar en el otro. Si tiene problemas trate de exteriorizarlos con sus seres queridos.

