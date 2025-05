Horóscopo de Sagitario de hoy: viernes 16 de mayo de 2025

Aprenda que no conseguirá nada, si no empieza a luchar por lo que quiere. No se agote en el intento, siempre los resultados justifican los esfuerzos.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el viernes 16 de mayo

Amor: Deje de comportarte tan cruel con su alma gemela, ya que podría alejarse de usted. No permita que su mal genio destruya la relación que construyo hace tiempo.

Riqueza: Solo por este día, ignore los problemas domésticos que están surgiendo en este ultimo tiempo. Esto, podría restarle energía en el plano profesional.

Bienestar: Momento para desplegar su creatividad y hacer eso que tanto lo apasiona en su vida. Goce sin culpas del ocio, ya que la diversión será su mejor terapia.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Antes de avanzar, primero deberá tener en claro hacia donde quiere llegar. Sepa que contará con el empuje necesario para conquistar todo lo que desee.

Amor: Transitará días donde se estará demasiado sensible, este estado lo hará sentir muy dependiente de su enamorado o familia. Busque el apoyo de ellos.

Riqueza: Permítase acompañar por algún compañero de trabajo, ya que podría hallar el apoyo que tanto necesita para terminar su proyecto en un corto plazo.

Bienestar: Momento oportuno para abandonar los hábitos negativos que limitan su crecimiento y además alejarse de aquellas personas que le emiten energía negativa.

