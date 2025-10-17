Horóscopo de Sagitario de hoy: viernes 17 de octubre de 2025

Sepa que aislarse no le traerá ningún beneficio, no permita que su timidez le gane. No es momento para reprimirse, intente abrirse a los demás.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el viernes 17 de octubre

Amor: Su mundo afectivo le reclama que tome una actitud más comprometida. Deje que la ternura se adueñe de sus actos y verá que el vinculó crecerá.

Riqueza: Vea que va hacer. Su progreso social y económico le exigirá sacrificios y renunciamientos. Tiempo oportuno para sondear nuevos territorios monetarios.

Bienestar: Trate de liberarse de los pensamientos. Intente exteriorizar todo lo que piensa y no se guarde nada, caso contrario, le repercutirá en su salud.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

En este día, intente ser prudente con el modo que utiliza cuando quiere decir lo que piensa. Quizás, le convenga esperar para expresar sus pensamientos.

Amor: No permita que los celos destruyan esa profunda relación que tanto le costo construir. Por hoy, solo tome distancia en caso que surjan problemas.

Riqueza: Prepárese, ya que brotaran muchas posibilidades para concretar nuevos negocios que le darán excelentes frutos. Céntrese en sus finanzas e invierta.

Bienestar: Si le preocupa algún tema de la salud de su hijo, no dude y vaya a su especialista. Llame y saque un turno, no permita que sus miedos lo paralicen.

