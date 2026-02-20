Horóscopo de Sagitario de hoy: viernes 20 de febrero de 2026

Entienda que deberá tomar distancia de aquellas situaciones o momentos que le modifican su buen animo. No gaste energías de manera inútilmente.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el viernes 20 de febrero

Amor: Intente ser más cuidadoso con las palabras que utiliza cuando intenta entablar una conversación con su enamorado. No ofenda la susceptibilidad de su pareja.

Riqueza: Procure ser más organizado con su presupuesto diario. Sepa que el desorden y los gastos innecesarios en su economía deben quedar en el olvido. Ahorre.

Bienestar: Si tiene deseos de retomar alguna actividad artística que hace mucho abandono por falta de tiempo, no dude en hacerlo hoy. Vaya e inscríbase de nuevo.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Haga lo posible para acrecentar los vínculos familiares. Sepa que una buena cena acompañada con sus parientes, será la mejor opción para esta noche.

Amor: Si esta en pareja, no dude en decirle todo lo que siente a su amado. Sepa que su poder de seducción aumentará y podrá conquistar sin mucho esfuerzo.

Riqueza: Hoy estará muy atareado laboralmente, esto hará que se sienta irritable con todo su entorno. Procure no discutir con sus compañeros de trabajo.

Bienestar: Empiece a hacer lo que sienta sin pensar en los demás, esto lo ayudará a sentirse bien con usted mismo. Recuerde siempre y cuando actúe de buena fe.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |