Horóscopo de Sagitario de hoy: viernes 20 de marzo de 2026

Momento para que vea con quien se rodea. Sepa que podrían acercarse a usted personas poco creíbles que atenten contra sus ideas y pensamientos.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el viernes 20 de marzo

Amor: Sepa que vivirá una jornada bastante inestable en el seno familiar con algún miembro cercano. Habrán muchos desacuerdos y no llegaran a entenderse.

Riqueza: Aproveche, ya que será una jornada donde podrá cumplir con todas las obligaciones laborales que tiene pendiente. No pierda tiempo en pequeñeces.

Bienestar: Comience la jornada con alegría, sonría un poco más en su vida. Esto lo ayudara a modificar su humor y el de la gente que lo acompaña todos los días.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Despreocúpese, ya que será un día donde tendrá la mente relajada y con deseos de conocer nuevos rumbos para su vida. Anímese a lo desconocido.

Amor: Comparta más tiempo con la persona que ama. Entienda que ambos necesitan recuperar la pasión, traten de explorar más momentos en la intimidad.

Riqueza: Afronte con entusiasmo la dirección de su proyecto y compártalo con sus colegas. En muy poco tiempo y trabajando en equipo, obtendrán muy buenas ganancias.

Bienestar: Durante las mañanas, intente ejercitar yoga o una buena caminata. Sepa que serán buenas opciones para sentirse plenamente durante la jornada.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |