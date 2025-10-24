Horóscopo de Sagitario de hoy: viernes 24 de octubre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 24 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario
1 minuto de lectura
Durante esta jornada, aproveche su magnetismo y muéstrese sin reservas frente a los demás. Sepa que hoy será el centro de atención de todas las miradas.
Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre
Qué le espera a Sagitario el viernes 24 de octubre
Amor: Relájese, ya que teniendo la ayuda de la Luna en su signo podrá estrechar fuertes lazos emocionales y estar acompañado de sus seres queridos.
Riqueza: Exponga sus condiciones de negociador y así estará en condiciones de solucionar varios conflictos. Empleando su talento personal, podrá imponerse sobre los demás.
Bienestar: Preste más atención a su salud y no se sobrecargue de responsabilidades extras. Recuerde que su vitalidad tiene un limite y si se excede, podría terminar agotado.
Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer
Serán días, donde no se debe permitir vencer por las dificultades sobre todo si estas se presentan en lo profesional. Con paciencia, todo lo resolverá.
Amor: Trate de ser más sincero con su alma gemela, de lo contrario, podría aparecer la desconfianza en el vínculo. Evite guardarse algún secreto de su vida.
Riqueza: Vigile todos sus gastos y evite comprar todo aquello que no le sea absolutamente necesario en su vida. Si va al supermercado compre las ofertas.
Bienestar: Decídase y controle mejor su dieta, beneficiará a su salud e imagen. Ya que se esta acercando el calor, será optimo que realice deportes acuáticos.
