Horóscopo de Sagitario de hoy: viernes 26 de diciembre de 2025

Por más que las crisis familiares lo incomoden, evite tomar distancia. Sepa que deberá analizar cual es el foco de la situación para poder solucionarlo.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el viernes 26 de diciembre

Amor: No ahorre en demostraciones de afecto en el amor. En este día, su alma gemela necesitará una atención muy especial y solo usted podrá brindársela.

Riqueza: Controle las cuentas hogareñas junto a su alama gemela. Sepa que un olvido o gasto innecesario puede producir un desajuste en su presupuesto.

Bienestar: Su mal humor hará que todo su entorno cercano se aleje y ya no comparta sus vivencias y emociones. Contrólelo o en poco tiempo se quedará solo.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

No dude en agasajar a los que aprecia cuando lo sienta. Recuerde que su hospitalidad lo convierte siempre en un gran anfitrión en su entorno.

Amor: Durante esta tarde, el amor le brindará una grata sorpresa que no se esperaba. No se resista, disfrute de la misma al máximo y sin inhibiciones.

Riqueza: Si necesita asesoramiento, no dude en solicitarlo ya que podría presentarse un inconveniente en el plano material. Consúltele a ese amigo que sabe del tema.

Bienestar: Aprenda a desarrollar su sensibilidad. Opte por una actitud más segura y relajada frente a las situaciones que tiene que enfrentar día a día en su vida.

