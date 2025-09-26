Horóscopo de Sagitario de hoy: viernes 26 de septiembre de 2025

Cuando deba dar una opinión de alguna persona, trate de censurar menos y no juzgar a los demás sin conocerlos. Abandone esa posición autoritaria que tiene.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el viernes 26 de septiembre

Amor: Evite postergar por nada en el mundo ese encuentro romántico que ya tiene programado hace días. Disfrute un poco del amor y descomprímase de las responsabilidades.

Riqueza: Sentirá la necesidad de cumplir con todas sus obligaciones de manera placentera en el ámbito laboral, ya que hace días su jefe le reclamo el incumplimiento de sus tareas.

Bienestar: Ingiera en su alimentación diaria más productos naturales, hierbas y frutos secos. De esta forma, verá que su organismo funcionará mucho mejor.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Deberá aprovechar este período profesional para cosechar todo lo que sembró hace tiempo para su vida. Relájese y disfrute de las ganancias de los proyectos.

Amor: Explore sin miedo sus deseos, objetivos y fantasías con su alma gemela. Haga lo posible para tener un contacto más cercano en la intimidad.

Riqueza: Aproveche las nuevas posibilidades de ganar dinero que otros pasaron por alto. Anímese y ponga todo en cada uno de los proyectos que emprenda.

Bienestar: En cuanto pueda, relaje las tensiones con alguna actividad. Trate de administrar toda su energía para poder estar integro y vital durante esta jornada.

