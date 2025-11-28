LA NACION

Horóscopo de Sagitario de hoy: viernes 28 de noviembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del viernes 28 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario

Entienda que antes de establecer cualquiera de los objetivos que tiene para su futuro, debe determinar las pautas concretas sabiendo con claridad los contras.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el viernes 28 de noviembre

Amor: Si el amor toca a su puerta, préstele más atención. Deje de inhibirse en la intimidad y demuestre su poder de seducción con la persona que conozca.

Riqueza: Período favorable para terminar con los temas legales y burocráticos. Evite dar tantas vueltas y finalice los tramites que tiene pendientes hace meses.

Bienestar: Esta mañana, antes de ingresar a su trabajo intente distraerse mirando algunas vidrieras o tomando un café en algún bar junto a un compañero de trabajo.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Despejando la mente, obtendrá la solución a muchos de los problemas que lo atormentan. Será una jornada oportuna para poner en orden sus ideas.

Amor: Momento para discernir cuales son los amigos verdaderos, de lo contrario, podrían hacerle daño. Compruebe quienes están siempre que los necesita.

Riqueza: Aparecerán buenas propuestas en el ámbito laboral. No deje pasar la oportunidad y ponga toda su energía, así podrá conseguir el éxito en lo que se proponga.

Bienestar: Jornada para purificar la mente y abandonar los rencores del pasado que lo persiguen. Distribuya mejor los tiempos o quedará agotado a la tarde.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

