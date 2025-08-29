Horóscopo de Sagitario de hoy: viernes 29 de agosto de 2025

Haga lo posible para no dejarse llevar por los arrebatos y analizar meticulosamente cada situación antes de tomar cualquier decisión. Sea más paciente.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el viernes 29 de agosto

Amor: Antes de tomar una decisión de la que pueda arrepentirse, pregúntese que es lo que quiere su corazón. Deje de jugar con los sentimientos de su pareja.

Riqueza: Momento propicio para decidir sobre las cuestiones comerciales y hacer nuevos contactos laborales. Busque nuevos horizontes dentro del rubro que se maneja.

Bienestar: No se sienta triste, busque ayuda y un consejo en sus amigos, ellos sabrán escucharlo. Sepa que ya ha superado situaciones mucho peores en su vida.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

En esta jornada despertará teniendo una dosis extra de energía, la cual lo ayudará a realizar rápidamente todas sus obligaciones teniendo resultados positivos.

Amor: Si esta en pareja, no dude en decirle todo lo que siente a su amado. Sepa que su poder de seducción aumentará y podrá conquistar sin mucho esfuerzo.

Riqueza: Sepa que deberá escuchar los consejos de sus compañeros, no sea tan terco. De esta forma, obtendrá información muy valiosa para utilizarla en sus nuevos proyectos.

Bienestar: Empiece a hacer lo que sienta sin pensar en los demás, esto lo ayudará a sentirse bien con usted mismo. Recuerde siempre y cuando actúe de buena fe.

