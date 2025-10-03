LA NACION

Horóscopo de Sagitario de hoy: viernes 3 de octubre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del viernes 3 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario

Será un excelente momento para protegerse frente a las determinaciones apresuradas y darse el tiempo necesario para las decisiones importantes.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el viernes 3 de octubre

Amor: No intente forzar las cosas sin sentido. Seguramente, su pareja se mostrará fría y distante. Relájese, ya vendrán mejores momentos en el amor.

Riqueza: Aplique su inteligencia, ya que pronto alcanzará el éxito y el reconocimiento en su trabajo. No se involucre en negocios pocos claros, cuide su dinero.

Bienestar: Olvídese de las preocupaciones y trate de dedicarle más tiempo a su vida personal. Quiérase un poco más, no espere que alguien lo haga por usted.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

No quiera volver a vivir sus viejas historias, intente abandonar su pasado. Comience a sobrellevar el presente de otra manera y se sentirá menos angustiado.

Amor: En caso de haber tenido una discusión con su mejor amigo y le realizo un comentario inoportuno, no se rectifique ya que podría complicar aun más las cosas.

Riqueza: Al fin podrá cumplir los deseos de ser reconocido por sus superiores dentro de su equipo de trabajo. Intente actuar con prudencia y dejando el orgullos a un lado.

Bienestar: Prepárese, ya que hoy recibirá una buena noticia de alguien allegado a usted donde le alegrará el día. Sepa que le devolverá una sonrisa a su rostro.

