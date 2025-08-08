Horóscopo de Sagitario de hoy: viernes 8 de agosto de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 8 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario
- 1 minuto de lectura'
Intente ser más responsable con sus decisiones y no acuse a los demás de sus propios errores. Comience a trabajar para solucionarlos y no recaer en ellos.
Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre
Qué le espera a Sagitario el viernes 8 de agosto
Amor: Jornada apta para sincerarse con la persona que ama, trate de expresar sus verdaderos sentimientos. Anímese a dar un paso más, si es que se encuentra en pareja.
Riqueza: Hoy las responsabilidades laborales lo reclamaran. Hágase cargo de sus obligaciones y deje de delegar en los compañeros de trabajo cada unas de sus tareas.
Bienestar: Teniendo un buen descanso en las noches, podrá reponer sus fuerzas y recuperar su lucidez mental. No asuma más responsabilidades de las que puede afrontar.
Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer
Aprenda a como vivir cada momento con intensidad, ya que le sobrará fuerzas para sortear los obstáculos que se le presenten durante esta jornada.
Amor: Este preparado, ya que podrían producirse nuevos cambios en el terreno amoroso que serán beneficiosos para la pareja. Afróntelos con paciencia.
Riqueza: Evite los malos entendidos con sus pares y las distracciones en el ambiente laboral durante esta jornada. Si no lo hace, podría surgir algún inconveniente.
Bienestar: Podría sentirse muy agotado, cancele los compromisos laborales y tómese un descanso en esta jornada. No le servirá de nada exigirse de más.
