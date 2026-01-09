Horóscopo de Sagitario de hoy: viernes 9 de enero de 2026

No dude en agasajar a los que aprecia de la manera que desee. Siempre su espíritu servicial lo convirtió en un gran anfitrión e hizo que la gente lo valore.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el viernes 9 de enero

Amor: Intente ser un poco egoísta en su vida y piense en usted mismo. Deje de poner toda su energía en esas personas que no merecen la pena y le hacen mal.

Riqueza: Evite embarcarse en créditos sin antes tener el aval necesario, sepa que puede llegar a ser riesgoso para su economía. Procure no endeudarse.

Bienestar: Debería aprender a cuidar su salud. Intente alivianar la ansiedad poniéndole límites a su adrenalina, caso contrario, terminará con un brote de stress.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Prepárese, ya que se le presentará la oportunidad para hacer cambios extremadamente profundos en su vida personal y social. Evite limitarse por miedo.

Amor: Sera un día, donde los requerimientos de su pareja lo asfixiarán. Trate de darle mensajes claros a su enamorado y su situación amorosa mejorará pronto.

Riqueza: Resguarde las finanzas y no arriesgue su capital si desconoce el proyecto. Muchas veces los negocios que ofrecen ganancias rápidas pueden llegar a perjudicarlo.

Bienestar: Debería no sobrecargarse con demasiadas actividades, principalmente en su día libre. Procure disfrutar aun más de su familia cuando no tenga obligaciones.

