Horóscopo de Tauro de hoy: domingo 12 de octubre de 2025

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el domingo 12 de octubre

Amor: Deje de ver fantasmas en donde no los hay. Haga oídos sordos a todos los comentarios mal intencionados sobre su pareja. Cualquier duda, consúltele a ella.

Riqueza: Serán días, donde aumentarán los ingresos. Será producto de las actividades innovadoras que usted realizó hace unos meses atrás.

Bienestar: Será un día donde su ánimo podría decaer muy fácilmente con cualquier inconveniente. Lo más inteligente será que trate de descansar más horas por las noches.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Sepa que hoy su dinamismo y energía estarán en alza durante la jornada. Aproveche, ya que podrá poner en marcha todos los proyectos postergados.

Amor: Probablemente, se sienta desilusionado por una persona a la cual le tiene un aprecio especial. Trate de no confiar ciegamente en todas las personas.

Riqueza: Muéstrese dispuesto, ya que su jefe podría ponerlo al frente de ese proyecto que viene gestando hace muchos meses. Prepárese y acepte la propuesta.

Bienestar: Aunque últimamente los inconvenientes lo desborden, no permita que salga su mal humor con la gente que lo rodea. Recapacite y reconozca que esta equivocado.

