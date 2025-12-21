Horóscopo de Tauro de hoy: domingo 21 de diciembre de 2025

Aproveche, ya que marchará por una etapa de buena suerte. Sepa aprovecharla y obtendrá mucha alegría para compartirla con la gente que quiere.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el domingo 21 de diciembre

Amor: En caso que su pareja le pida un poco de libertad, hágalo. No piense que ya no lo quiere, muchas veces es necesario que cada uno tenga su tiempo a solas.

Riqueza: Sea cauteloso y procure tomar todos los recaudos posibles antes de embarcarse en ese nuevo negocio. Busque referencias antes de aceptar la propuesta.

Bienestar: Préstele una debida atención a su sistema nervioso. Muchas de las situaciones que transite en este día podrían desequilibrarlo anímicamente y físicamente.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Transitará por un período de dudas en las amistades y cierto negativismo con la gente que lo rodea. Momento de conocer gente nueva y cambiar el entorno.

Amor: En este día, el rencor no lo dejarán actuar equilibradamente en la toma de una decisión amorosa. Antes de actuar, relájese y piense con la razón.

Riqueza: Jornada para poner freno a los movimientos financieros y tratar de equilibrar la economía. Por la tarde, realice una lista de todas las deudas que tiene pendientes.

Bienestar: No permita que su energía se agote, solo comprométase hasta donde puede hacerlo. Conserve la postura, de lo contrario, sufrirá contracturas y cefaleas.

