Horóscopo de Tauro de hoy: domingo 22 de febrero de 2026

Durante la tarde, su espíritu conciliador le permitirá resolver un problema que tiene hace tiempos con esas personas de su entorno inmediato.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el domingo 22 de febrero

Amor: Sepa que la discusión que mantuvo con su pareja puede ser motivo de ruptura y podría arrepentirse. Recapacite sin dar tantas vueltas e intente mejorar las cosas.

Riqueza: Intente ser más medido con sus gastos. Seria optimo que averigüe precios y calidad antes de comprar, caso contrario, se endeudará más de lo esperado.

Bienestar: En caso de sentirse confundido, salga al balcón o a su patio y siéntese a leer un libro. Será una buena idea para cambiar el aire y modificar su animo.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Estará con la Luna en su signo, le convendrá aprovechar este transito para lograr los objetivos que tiene en mente hace tiempo y nunca pudo lograrlos.

Amor: Prepárese, ya que atravesará algunos momentos de tensión en la pareja o con sus amigos más cercanos. Intente sobrellevarlos con mucha paciencia.

Riqueza: Sepa que su experiencia laboral le facilitará lograr buenos aciertos y ser reconocido profesionalmente. Aproveche para demostrar su talento en el ámbito laboral.

Bienestar: Intente controlar sus actividades, alimentarse bien y dormir todo lo que necesita. Relájese y evite la actividad excesiva ya que podría padecer de insomnio.

