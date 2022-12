Horóscopo de Tauro de hoy: domingo 25 de Diciembre de 2022

Aprenda que no conseguirá nada si no empieza a luchar por lo que quiere. No se agote en el intento, siempre los resultados justifican los esfuerzos.

Fechas: 20 de Abril al 20 al Mayo

Qué le espera a Tauro el domingo 25 de Diciembre

Amor: Deje de comportarse de manera tan cruel con su alma gemela, ya que podría alejarla de usted. No permita que su mal genio destruya la relación que construyó hace tiempo.

Riqueza: Solo por este día, ignore los problemas domésticos que están surgiendo en este último tiempo. Esto podría restarle energía en el plano profesional.

Bienestar: Momento para desplegar su creatividad y hacer eso que tanto lo apasiona en su vida. Goce sin culpas del ocio, ya que la diversión será su mejor terapia.

Semana del 12 al 18 de julio para Tauro

Marte (planeta asociado a la acción) continúa en tu signo y ayuda a destrabar la inercia invernal. La Luna llena en Capricornio cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la vocación. Por su parte, Venus (regente del ascendente en Tauro) continúa su recorrido por Géminis (signo de aire, vincular) e interactúa con Neptuno (planeta asociado al inconsciente). Esta conexión puede traer un halo de romanticismo en tu situación vincular. Tip: no idealices.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Muévase con cuidado en todo lo que tenga que llevar a cabo, ya que podría equivocarse aún en cosas sencillas de resolver. Actúe de forma prudente.

Amor: Empiece a ser más coherente cuando deba seleccionar un amor. Comprenda que muchas veces la apariencia de una persona no es la pura realidad.

Riqueza: Sepa que esa tendencia a gastar más de la cuenta le podría traer problemas económicos a corto plazo. Tenga cuidado con las compras que hace.

Bienestar: Evite negarse y de comienzo hoy mismo a una dieta equilibrada en frutas y verduras. En muy poco tiempo, se empezará a sentir más ágil y saludable.

