Horóscopo de Tauro de hoy: domingo 29 de marzo de 2026

Deje de negarse y aprenda a incorporar nuevos conocimientos a su vida. Sepa que esto hará posible que surja una transformación a nivel personal.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el domingo 29 de marzo

Amor: Intente descubrir sus propios errores y reparar las equivocaciones que tuvo. Trate de no enojarse con su pareja, ya que usted fue el culpable.

Riqueza: Durante esta jornada, ponga los asuntos en claro. Procure organizar todos los papeles y no se olvide de tener al día los temas legales y financieros.

Bienestar: Si quiere lucir un cuerpo escultural, propóngaselo y anótese en algún gimnasio. Comience a ejercitar desde ahora, así para el verano llega optimo.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Será una jornada excesiva de preocupaciones y responsabilidades, trate de confrontar de a un tema y logrará obtener muy buenos resultados en lo que haga.

Amor: Otórguese la oportunidad para un encuentro intimo durante esta noche. Prepárese, ya que le hará relevar sensaciones que nunca experimento en su vida.

Riqueza: Seguramente, si sigue gastando demasiado dinero en cosas que no valen la pena. Sepa que en muy poco tiempo le llegará las cuentas para pagar y se arrepentirá.

Bienestar: Evite somatizar con facilidad todos los acontecimientos desagradables que sufre durante todo del día. Sepa que de esta forma, no saldrá lastimado.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |