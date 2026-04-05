Horóscopo de Tauro de hoy: domingo 5 de abril de 2026

Guíese por su instinto, sepa que esto le ayudará a detectar de inmediato si alguien intenta perjudicarlo profesionalmente. Cuídese de la gente negativa.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el domingo 5 de abril

Amor: Procure no temerle al compromiso. Será un buen momento para empezar a planear junto a su alama gemela el futuro de la relación amorosa que tienen.

Riqueza: Si no se encuentra lo debidamente informado para invertir en ese negocio. Deberá consultar a un amigo antes de tomar esa decisión financiera.

Bienestar: Tiempo oportuno para que se tome un descanso, ya que hace días se encuentra al borde de estrés. Realice alguna actividad que lo libere de las tensiones acumuladas.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Entienda que si retrasa demasiado los planes, no podrá llevarlos a cabo. Deje de prestar atención a los juicios ajenos y decida por si mismo.

Amor: Intente utilizar palabras claras y así podrá borrar un mal entendido con esa persona que aprecia. No de más vueltas y acérquese para tener una charla adulta.

Riqueza: La Luna en posición, le podrá ocasionar desencuentros con su jefe en esta jornada. Si no se ponen de acuerdo júntense y hablen, evite discutir.

Bienestar: Si se siente demasiado estresado. Sepa que debería posponer por unos días los desafíos profesionales y entrar en contacto con su costado espiritual.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |